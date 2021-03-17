Байден: Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом он сказал в интервью ABC.

Комментируя недавний доклад разведслужб США о том, что Россия якобы пыталась повлиять на исход американских президентских выборов, Байден заявил, что «предупредил Путина о потенциальном ответе на это» во время телефонного разговора с российским президентом в январе.

«Он заплатит», — сказал Байден.

Политик добавил, что у него был «долгий разговор» с российским лидером.

«Я знаю его относительно хорошо. И когда разговор начался, я сказал: «Я тебя знаю, и ты знаешь меня. Если окажется, что это (вмешательство. — RT) имело место, то будьте готовы», — сказал президент США.

Как уточняется в материале телеканала, Байден не привёл примера того, как именно президент России «заплатит», при этом он подчеркнул, что есть возможность одновременно вести диалог с Москвой там, где общие интересы стран совпадают.

16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором американское разведывательное сообщество делает выводы, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

В частности, в документе утверждается, что российские власти якобы распорядились «провести операции по влиянию на президентские выборы» для дискредитации Джо Байдена и Демократической партии. При этом в США заявили, что не увидели «попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов».

В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, документ является очередной порцией лжи и дезинформации.