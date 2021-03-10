«Необычайно большая роль»: что стоит за сообщениями СМИ о росте влияния Камалы Харрис в администрации Байдена

Вице-президент США Камала Харрис играет нехарактерную ключевую роль в формировании внешнеполитического курса администрации Джо Байдена, утверждает газета The Washington Post. Издание отмечает, что Харрис проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами вместо Джо Байдена и активно участвует в принятии важных решений, например, о недавнем авиаударе США по Сирии. Этот материал появился на фоне обсуждения в соцсетях курьёзов с участием Байдена, а также его нежелания проводить традиционную пресс-конференцию. Эксперты считают, что демократический истеблишмент прощупывает почву на предмет того, как избиратели отнесутся к кандидатуре Харрис на роль будущего главы государства.

Степень вовлечённости вице-президента США Камалы Харрис в принятие внешнеполитических решений администрацией Джо Байдена привлекла внимание американской прессы.

Так, газета The Washington Post опубликовала материал под заголовком «Камала Харрис играет необычайно большую роль в формировании внешней политики Джо Байдена».

В публикации издание со ссылкой на Белый дом утверждало, что «Харрис независимо от Байдена беседовала по меньшей мере с шестью мировыми лидерами — необычайно большое число для новоиспечённого вице-президента». Кроме того, она приняла участие в саммите Байдена с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступила с речью в Госдепартаменте.

«Камала Харрис играет необычайно большую роль в формировании внешней политики Джо Байдена».

© The Washington Post

Также The Washington Post со ссылкой на некие источники в Белом доме, что Харрис активно участвовала в принятии решения об авиаударе по проиранским силам на территории Сирии, который Вооружённые силы США нанесли в конце февраля.

«Она входила в состав небольшой группы, которая дважды встречалась с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли для обсуждения вариантов. Особое внимание она уделяла вопросу о том, как добиться определённой меры сдерживания, не доводя при этом до эскалации», — утверждает анонимный источник газеты.

Он также отмечает, что Харрис «присутствовала в Ситуационной комнате, когда принималось окончательное решение, и чётко обозначила основания для принятия мер».

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Далее в материале, также со ссылкой на неких представителей администрации, перечисляются другие заслуги Харрис и её стремление глубже вникнуть в вопросы государственного управления. Издание утверждает, что свой рабочий день она начинает с ознакомления с секретными брифингами ЦРУ, а также регулярно проводит встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином — то есть занимается тем же, чем и глава государства.

При этом газета уверяет, что Камала Харрис верна курсу Джо Байдена и его администрации.

«Некоторые вопросы представляют для неё особенный интерес, но у неё нет своих (отдельных) целей», — цитирует издание одного анонимного представителя Белого дома.

«Она разделяет те цели, которые преследует президент», — передаёт оно слова другого.

При этом The Washington Post уточняет, что пока не ясно, поручит ли Байден формально Камале Харрис курировать то или иное внешнеполитическое направление — по аналогии с тем, как ему самому Барак Обама во время своего президентского срока выделил Украину, Ирак, и Турцию.

«Но навыки, знания и связи, которые она получит на должности вице-президента, могут сослужить ей хорошую службу, если 78-летний Байден — старейший человек, присягнувший на эту должность, — спустя один срок уйдёт на покой, назначив бывшего сенатора от штата Калифорния своей преемницей», — пишет The Washington Post.

Возрастной порог

Стоит отметить, что публикация вышла на фоне обсуждения в соцсетях и СМИ нового курьёза с участием Джо Байдена. Президент США 8 марта представлял кандидатуры двух женщин-генералов на руководящие посты в Пентагоне, однако в ходе своей речи он, судя по всему, забыл, как называется американское военное ведомство, и имя его руководителя.

NEW - Biden: "The guy who runs this outfit over there."pic.twitter.com/HyTXK3XrnN — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 8, 2021

«Хочу поблагодарить вас обеих, а также министра... Бывшего генерала... Всё время называю его генералом! Моего... Парня, который руководит вот той конторой», — сказал Байден.

Данное выступление Байдена широко обсуждалось в соцсетях. И это не единственный подобный случай за шесть недель, прошедших с момента его вступления в должность главы государства.

Несколькими днями ранее президент США в формате онлайн-конференции принимал участие в собрании комитета Демпартии в палате представителей. После мероприятия президент обратился к модератору с предложением ответить на вопросы.

«Благодарю вас. И я с радостью отвечу на вопросы, если это то, чего вы... что от меня требуется, Нэнс. Всё, что скажете», — сказал Джо Байден.

Однако сразу же после этих слов президента трансляция мероприятия была внезапно прервана. На данный случай обратили внимание не только пользователи соцсетей, но и вашингтонские политики и журналисты.

BIDEN: "I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do..."



*White House feed cut* pic.twitter.com/y5BHhgXWOB — The First (@TheFirstonTV) March 3, 2021

Так, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл в своём комментарии в Twitter заметила, что Джо Байден за первые 42 дня своего президентства так и не провёл ни одной пресс-конференции. В свою очередь, ведущий канала CNN Джейк Таппер отметил, что предыдущие 15 президентов проводили конференции для журналистов в течение чуть более 30 первых дней на посту, однако Байден так и не сделал этого, хотя прошло уже свыше 40 суток.

Пользователи Twitter тем временем предположили, что Байден не в состоянии участвовать в мероприятиях, где нет текста на телесуфлёре, или же отвечать на спонтанные вопросы из-за деградирующих умственных способностей.

Стоит отметить, что вопрос наличия у Джо Байдена возрастных нарушений когнитивных функций ещё во время предвыборной кампании широко обсуждался в американских СМИ, в том числе в симпатизирующих Демократической партии.

Напомним, что Джо Байдену в ноябре 2020 исполнилось 78 лет. Он стал самым старым кандидатом, вступившим в должность президента США, побив рекорд Дональда Трампа на целых восемь лет. До этого рекорд принадлежал республиканцу Рональду Рейгану: ему было 69 лет на момент избрания на первый срок и 77 — когда он покинул пост главы государства.

46-й президент США Джо Байден

Reuters

© Joshua Roberts

Американские СМИ в ходе предвыборной кампании неоднократно отмечали, что у Байдена наблюдаются проблемы с памятью, связанные с возрастом. Например, он путал последовательность и участников происходивших с ним событий, а также забывал даты и места этих событий. В марте 2020 года, поднявшись на сцену для речи после победы на «супервторнике» (одновременного голосования на праймериз в 14 штатах), Байден перепутал свою жену с сестрой.

В 2019 году на волне обсуждения возраста Джо Байдена и его многочисленных курьёзов ряд изданий распространил информацию о том, что в окружении демократа обсуждалась возможность избрания всего на один срок из-за его преклонного возраста. Однако позднее в штабе Байдена это опровергли.

На эту тему высказывался и Дональд Трамп. Он неоднократно называл Байдена «Сонный Джо», а в июне 2019 года назвал его самым «умственно слабым» среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Он также несколько раз призывал Байдена пройти тест на умственные способности. В августе 2020 года Байден заявил, что не будет этого делать, и отчитал журналиста, задавшего ему соответствующий вопрос.

Замена ключевого игрока

Президентство Байдена с первых дней напоминает президентство Джорджа Буша-младшего, когда вся власть была сконцентрирована в руках вице-президента Дика Чейни, отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Только теперь амбициозная Камала Харрис сконцентрировала власть в своих руках ввиду возраста и состояния здоровья Байдена, которое не позволяет ему заниматься формированием внешней и внутренней политики США», — отметил политолог.

Джо Байден и Камала Харрис

Reuters

© Lucas Jackson

По словам Константина Блохина, появление подобной статьи в газете The Washington Post говорит о том, что руководство демократов начало прощупывать почву на предмет того, как избиратели отнесутся к кандидатуре Харрис в роли главы государства.

«Демократы хотят посмотреть, какая реакция будет у американцев на то, что она выполняет гораздо больше обычно положенных вице-президенту США функций. Если она покажет себя эффективным менеджером, продемонстрирует конкретные результаты, то можно ожидать, что они будут её продвигать на следующих президентских выборах. К тому же, она может стать первой цветной женщиной на этом посту», — подчеркнул эксперт.

Роль Камалы Харрис усиливается в Белом доме ввиду преклонного возраста Байдена, считает Константин Блохин, однако неизвестно, решится ли демократический истеблишмент отстранить Байдена от власти до конца его первого срока.

«Учитывая возраст и здоровье Байдена, демократический истеблишмент готов к смене первых лиц в государстве. Пока трудно сказать, насколько вероятен этот вариант. Данный сценарий крайне неудобен, поскольку избирался один кандидат, а вместо него его функции будет выполнять другой человек. Скорее всего, Байден досидит один срок, а после Демократическая партия сделает ставку на Харрис», — считает эксперт.

Стоит напомнить, что Камала Харрис — бывший генпрокурор Калифорнии и сенатор от этого штата — до своего избрания на пост вице-президента не была политиком с широким уровнем поддержки среди американцев. В течение праймериз уровень её поддержки не поднимался выше 10%, и ей пришлось закончить свою избирательную кампанию в декабре 2019-го.

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В беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что лидеры демократов изначально учитывали состояние здоровья Байдена.

«Естественно, целый ряд вопросов, который требуется решать хозяину Белого дома, например, проведение переговоров, в том числе с союзниками США, требует живого участия. Даже если лидера страны на них поддерживают эксперты по внешней политике, присутствует госсекретарь, помощник по нацбезопасности США, это требует живого отклика и хорошей формы от президента. Судя по немногим появлениям Байдена на публике, этого он не демонстрирует, соответственно, по протоколу его должен заменять вице-президент», — пояснил ситуацию политолог.

Дмитрий Дробницкий рассказал, что у сейчас в администрации Байдена все решения принимаются окружением президента на коллегиальной основе.

«Есть целая группа влиятельных, опытных и амбициозных людей, которые составляют ядро внешнеполитического управления, в частности глава администрации Рон Клейн, советник по национальной безопасности Салливан, госсекретарь Блинкен», — отметил эксперт.

Он напомнил, что большинство советников и министров Байдена работали сначала в администрации Клинтона, а затем — Барака Обамы, поэтому можно ожидать появления неких фракций.

«Возможно, ни у кого из них нет президентских амбиций, но это не означает, что они не могут определять какой будет внешняя политика. В такой ситуации данные люди пытаются через более дееспособную и при этом не имеющую поддержки Харрис проводить некие движения на международной арене», — рассказал Дмитрий Дробницкий.

Сценарий с уходом Байдена с поста президента до конца срока возможен, в таком случае главой государства станет Камала Харрис, которая не является самостоятельным игроком, считает политолог. Однако такой сценарий может ещё сильнее усугубить раскол среди американцев.

«Вопрос заключается в том, что в США существуют как ярые противники той или иной администрации, так и сторонники, а также масса колеблющихся людей. Люди левых, либеральных убеждений будут считать, что Байден правильно сделал, уступив дорогу цветной женщине. В свою очередь, его противники, считающие, что выборы прошли нечестно, будут выискивать моменты, в которых будет ясно видно, что Харрис марионетка неизбранных бюрократов, и это будет серьёзным обвинением», — заключил Дмитрий Дробницкий.