Трамп назвал Байдена «самым умственно слабым» соперником на выборах
- Reuters
«Я бы лучше шёл на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый... У других гораздо больше энергии», — заявил CNN Трамп.
По мнению американского лидера, Байден и раньше не справлялся со своими обязанностями, а теперь он уже слишком стар для поста президента.
«Я называю его однопроцентным Джо, потому что до прихода Обамы он не очень хорошо справлялся», — подчеркнул американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что 18 июня объявит о своём повторном участии в выборах президента США.