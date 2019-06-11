Трамп назвал Байдена «самым умственно слабым» соперником на выборах

Американский лидер Дональд Трамп не считает бывшего вице-президента США Джо Байдена сильным конкурентом на предстоящих президентских выборах из-за его «умственной слабости».

«Я бы лучше шёл на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый... У других гораздо больше энергии», — заявил CNN Трамп.

По мнению американского лидера, Байден и раньше не справлялся со своими обязанностями, а теперь он уже слишком стар для поста президента.

«Я называю его однопроцентным Джо, потому что до прихода Обамы он не очень хорошо справлялся», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что 18 июня объявит о своём повторном участии в выборах президента США.

Байден официально начал свою избирательную кампанию 18 мая.