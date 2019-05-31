Трамп рассказал, когда объявит о повторном участии в выборах президента

Американский президент Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что 18 июня объявит о своём повторном участии в выборах американского главы государства.

«Я объявлю о своём участии в гонке за второй срок президентства 18 июня в Орландо, Флорида, вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс, в Amway Center на 20 тысяч мест», — заявил он.

Он также призвал своих сторонников «присоединиться к ним» и прикрепил ссылку на сайт по покупке билетов на мероприятие.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально начал свою избирательную кампанию,