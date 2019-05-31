Трамп рассказал, когда объявит о повторном участии в выборах президента

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Американский президент Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что 18 июня объявит о своём повторном участии в выборах американского главы государства. 

«Я объявлю о своём участии в гонке за второй срок президентства 18 июня в Орландо, Флорида, вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс, в Amway Center на 20 тысяч мест», — заявил он.

Он также призвал своих сторонников «присоединиться к ним» и прикрепил ссылку на сайт по покупке билетов на мероприятие.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально начал свою избирательную кампанию,

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