«Вряд ли соответствует равноправному диалогу»: в посольстве России в США отреагировали на обвинения во «вмешательстве»

Посольство России в США назвало набором безосновательных обвинений доклад американской разведки, в котором говорится о вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2020 году. В дипмиссии отметили, что подобное поведение не способствует нормализации двусторонних отношений. В Госдуме полагают, что США пытаются обосновать неудачи во внутренней политике «происками» России.

Обвинения разведки США в адрес России во вмешательстве в американские выборы безосновательны, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Российские дипломаты отметили, что выводы доклада о проведении Россией «операций влияния в Америке» подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Как отметили в посольстве, в документе не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий.

Подобная активность, сказали российские дипломаты, продолжает практику «мегафонной дипломатии», главной целью которой является поддержание негативного фона вокруг РФ.

«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», — заключили в посольстве.

Ранее был опубликован доклад офиса директора национальной разведки, в котором утверждалось, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

«По нашим оценкам, президент России Владимир Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций осуществляли операции по оказанию влияния, направленные на очернение кандидатуры Джо Байдена и Демократической партии», — утверждают авторы доклада.

По мнению составителей документа, якобы проводимые Москвой операции также направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа, подрыв доверия общественности к избирательному процессу и обострение социально-политического раскола в США.

«В отличие от 2016 года, мы не наблюдали настойчивых российский усилий в киберпространстве с целью получить доступ к избирательной инфраструктуре», — следует из текста.

Отметим, что непосредственно после состоявшихся в США выборов президента в американском Министерстве внутренней безопасности заявили, что не видят подтверждённых данных о попытках влияния на процедуру из-за границы.

В ведомстве рассказали, что не располагают свидетельствами о том, что «какое-либо иностранное лицо добилось успеха в стремлении скомпрометировать сами выборы или повлиять на голоса, отданные на выборах».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что новые заявления американской стороны указывают на попытки Вашингтона перенаправить ответственность за трудности во внутренней политике.

«Они всегда пытались собственные неудачи, в том числе во внутренней политике, свалить на «происки России». Даже если доклад экспертов имеет какие-то факты, то их надо было бы предъявить», — сказал депутат в беседе с RT.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя доклад американской стороны, отметил, что спецслужбы США «хотят сохранить хорошую мину при плохой игре».

«Они так много говорили про «вмешательство» РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами», — цитирует сенатора РИА Новости.

Напомним, что США также обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп. Расследование по этому поводу длилось почти два года, стартовав в мае 2017-го. В итоговом документе, опубликованном по итогам этой работы, говорилось, что следователи не нашли какой-либо связи между Россией и представителями команды 45-го президента США.

Вместе с тем в документе говорилось, что Москва якобы пыталась повлиять на президентские выборы в США 2016 году при помощи кибератак и «Агентства интернет-исследований», которое «распространяло дезинформацию» в социальных сетях с целью разобщения американцев и влияния на итоги голосования.

Российские официальные лица неоднократно утверждали, что Москва никак не влияла на политическую ситуацию в Америке. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2020 году подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — сказал он.