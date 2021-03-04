Захарова заявила о политике сдерживания России со стороны Запада

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о политике сдерживания в отношении России со стороны коллективного Запада во главе с США.
Захарова заявила о политике сдерживания России со стороны Запада
  • РИА Новости

«Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации. Это и односторонние санкции, и политическое давление, и вмешательства во внутренние дела, и кампании дезинформации», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Захарова отметила, что «русофобия — это та волшебная палочка, которая приходит на помощь, когда нужно показать, что они якобы едины». 

2 марта ЕС ввёл новые санкции против России. В частности, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

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