Разведка США считает, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

Короткая ссылка
Американская разведка считает, что Иран пытался проводить кампанию по влиянию на выборы президента США в 2020 году, чтобы добиться поражения кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.
Разведка США считает, что Иран добивался поражения Трампа на выборах
  • Reuters

Об этом свидетельствует доклад директора Национальной разведки США.

«По нашим оценкам, усилия Тегерана повлиять на исход выборов 2020 года и устремления иранского руководства помешать Трампу переизбраться были вызваны в том числе пониманием того, что режим столкнулся со значительными угрозами со стороны США», — говорится в документе.

Кроме того, разведка полагает, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году и якобы пыталась дискредитировать кандидата на пост главы государства Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить