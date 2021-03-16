Разведка США считает, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

Американская разведка считает, что Иран пытался проводить кампанию по влиянию на выборы президента США в 2020 году, чтобы добиться поражения кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.

Об этом свидетельствует доклад директора Национальной разведки США.

«По нашим оценкам, усилия Тегерана повлиять на исход выборов 2020 года и устремления иранского руководства помешать Трампу переизбраться были вызваны в том числе пониманием того, что режим столкнулся со значительными угрозами со стороны США», — говорится в документе.

Кроме того, разведка полагает, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году и якобы пыталась дискредитировать кандидата на пост главы государства Джо Байдена.