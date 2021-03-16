Разведка США считает, что Иран добивался поражения Трампа на выборах
- Reuters
Об этом свидетельствует доклад директора Национальной разведки США.
«По нашим оценкам, усилия Тегерана повлиять на исход выборов 2020 года и устремления иранского руководства помешать Трампу переизбраться были вызваны в том числе пониманием того, что режим столкнулся со значительными угрозами со стороны США», — говорится в документе.
Кроме того, разведка полагает, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году и якобы пыталась дискредитировать кандидата на пост главы государства Джо Байдена.