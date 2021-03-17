CNN: США могут на следующей неделе ввести санкции против России

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Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в прошлом году. Об этом заявил журналист канала в эфире, сославшись на источники из числа официальных лиц США.
CNN: США могут на следующей неделе ввести санкции против России
  • Reuters

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путём введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе. Эти санкции, по словам должностных лиц, скорее всего, также будут касаться Ирана», — приводит ТАСС его слова.

Ранее американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году. 

Там также утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк и доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировали в беседе с RT выводы американского разведывательного сообщества о том, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

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