Эксперты объяснили заявление разведки США о «влиянии России» на выборы

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк и доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировали в беседе с RT выводы американского разведывательного сообщества о том, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

Как отметил Никита Данюк, Демократическая партия постарается в своей внешней политике укрепить антироссийскую линию и расширить санкционное давление на Россию.

Для этого, как объяснил эксперт, необходимо постоянно искать поводы.

«Тема с «вмешательством» России в выборы идеальна с технологической точки зрения. Никому не нужно доказывать: общественное мнение в Америке подогрето… Демократы, с одной стороны, в очередной раз показывают, что русские плохие, вмешиваются, что нужно расширять в отношении них санкции… С другой стороны, они таким образом пытаются дискредитировать своих оппонентов, в первую очередь Дональда Трампа», — пояснил Данюк.

В свою очередь, Григорий Ярыгин назвал подобное заключение политизированным и ожидаемым.

«Демонизация России продолжается, и эта демонизация удобна не только политическим кругам, но, что самое тревожное, удобна и профессионалам, разбирающимся в российско-американских отношениях. Россия для американского политического потребителя — это понятный и удобный образ угрозы. Таковым он воссоздаётся и для обычных граждан. Политики активно продолжат использовать такую повестку для объяснения внутренних кризисных явлений, которые проявили выборы», — подчеркнул американист.

Он также добавил, что предполагаемой «поддержкой Дональда Трампа русскими» его в очередной раз выводят из числа влиятельных лидеров общественного мнения в США».

Ранее американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

Там также утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.