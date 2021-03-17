«Вне здравого смысла»: в России отреагировали на слова Байдена о Путине

Российские политики резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Американский лидер также сказал, что его российский коллега «поплатится» за якобы имевшее место вмешательство в выборы 2020 года, о котором сообщило разведсообщество. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные высказывания недопустимыми для главы государства и оскорбительными для многих россиян. По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, заявление Байдена стало «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». Ряд экспертов также указали, что такие выпады не только свидетельствуют о негативном отношении команды Байдена к России, но и вызывают вопросы касательно его ментального здоровья.

В России резко отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который в ходе интервью утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные слова неприемлемой для руководителя демократической страны «истерикой» и оскорблением для многих россиян.

«Заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, такие высказывания недопустимы, поскольку они оскорбляют граждан России, которые сделали свой выбор и поддерживают действующего президента.

«Объяснение этому можно найти только одно: всё, что делают США для создания проблем нашей стране: санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела — всё провалилось. Это истерика от бессилия», — подчеркнул председатель Госдумы.

В ходе интервью ABC News Байден также заявил, что российский лидер «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года, о которой накануне заявили в американском разведсообществе, однако не уточнил, что именно он намерен предпринять. Хозяин Белого дома также утверждал, что в ходе одного из своих визитов в Москву в бытность вице-президентом (в марте 2011 года) он сказал Путину: «Не думаю, что у вас есть душа».

При этом Байден отметил, что Вашингтон может работать с Москвой в вопросах, где интересы двух стран пересекаются, приведя в пример продление договора СНВ-III.

Встреча Байдена и Путина в Москве в марте 2011 года

© REUTERS/Alexander Natruskin

Комментируя заявления американского лидера, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT отметил, что сам заданный журналистом вопрос «свидетельствует об очень накалённом отношении к России».

«Если Байден... посчитал нужным ответить «да» на заданный вопрос, то он как минимум плохо представляет себе свой новый статус президента великой страны, статус человека, который обременён очень серьёзными полномочиями. Он не имеет права раздавать такие оценки руководителям других государств. Всё это свидетельствует не только о негативном отношении команды Байдена к России, но и о не очень хорошем состоянии здоровья нынешнего американского президента», — отметил парламентарий.

В свою очередь, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал слова американского лидера «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также указал, что подобные заявления президента Соединённых Штатов порождают вопросы об «адекватности восприятия им реального мира».

«Аналогичные вопросы возникают и в американском обществе, правда, по другим поводам. Это лишнее свидетельство того, что Байден не ощущает себя президентом, тем более президентом страны, которая претендует на то, чтобы быть ведущей. Если к этому добавить те недоумения, претензии, которые высказывают ему в американских политических кругах в отношении того, что он до сих пор не общался с журналистами, то из этих заявлений понятно, почему это так», — сказал собеседник RT.

Он предположил, что именно с этим может быть связано желание окружения Байдена минимизировать его общение с прессой: «Само это заявление — как лакмусовая бумажка... Подобное недопустимо даже для политиков средней руки».

В последнее время в американских СМИ регулярно поднимают вопрос о том, почему 46-й президент США пока так и не провёл традиционную пресс-конференцию (спустя уже почти два месяца после инаугурации). Ещё в ходе предвыборной кампании поднимался вопрос ментального здоровья Байдена, связанный с его преклонным возрастом (78-летний политик стал самым пожилым победителем президентской гонки в истории Соединённых Штатов), на что, в частности, неоднократно указывал оппонент демократа Дональд Трамп.

На этом фоне отмечается необычайно большая роль, которую играет в формировании политики США вице-президент страны Камала Харрис. Как писала газета The Washington Post, она активно вовлечена в выработку внешнеполитического курса администрации Джо Байдена, самостоятельно проводит переговоры с мировыми лидерами, регулярно встречается с госсекретарём Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Эксперты отмечали, что в сложившейся ситуации решения в Белом доме сейчас коллегиально принимает окружение президента, а в перспективе не исключена концентрация власти в руках Харрис (как это было во время правления Джорджа Буша — младшего и его вице-президента Дика Чейни).