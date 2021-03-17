Володин назвал слова Байдена о Путине «истерикой от бессилия»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине. Он назвал высказывания американского политика оскорблением для россиян и истерикой от бессилия.
Володин назвал слова Байдена о Путине «истерикой от бессилия»
  • ©duma.gov.ru

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну», — написал Володин в Telegram.

Ранее Байден в интервью ABC заявил, что российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

При этом президент США не привёл примера того, как именно президент России «заплатит». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что считает Путина «убийцей».

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