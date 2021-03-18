В Кремле назвали плохими высказывания Байдена о Путине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».
В Кремле назвали плохими высказывания Байдена о Путине
  • © РИА Новости

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — сказал Песков.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».

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