В Кремле назвали плохими высказывания Байдена о Путине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — сказал Песков.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».