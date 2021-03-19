«Нельзя исключать беспрецедентных форматов общения»: в Кремле уточнили суть инициативы Путина по разговору с Байденом

Российская сторона по дипломатическим каналам «предпринимает действия по запросу контакта» между президентами РФ и США. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, до получения ответа из Вашингтона нельзя говорить о конкретном формате разговора, однако технологии позволяют реализовать инициативу Владимира Путина об открытой прямой дискуссии. Он подчеркнул, что необычный формат общения нельзя исключать из-за беспрецедентных слов Джо Байдена. Песков пояснил, что речь идёт не о попытке организовать дебаты между главами государств. Сам Байден пока лишь заявил, что разговор может состояться «в какой-то момент».

Джо Байден не исключил, что пообщается с Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда.

«Уверен, мы поговорим в какой-то момент», — заявил президент США журналистам перед вылетом в Атланту.

Ранее в Кремле рассказали, что в свете инициативы Путина об организации разговора с Байденом сейчас по дипломатическим каналам «предпринимаются действия по запросу такого контакта». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до получения ответа из Вашингтона нельзя говорить о конкретных форматах, однако технологии позволяют реализовать идею Путина о дискуссии «фактически в прямом эфире».

«Существует видеосвязь, видеоконференция... слава Богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, она апробирована, она функционирует», — рассказал Песков, уточнив, что такой канал связи можно сделать открытым, чтобы «публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран».

Он выразил мнение, что Путин и Байден могли бы, в частности, обсудить проблематику двусторонних отношений и их перспектив, а также вопросы, связанные с «постоянными безосновательными обвинениями России во всём, чём только можно».

По словам представителя Кремля, «естественно, между двумя президентами не может быть дебатов» — речь идёт о продолжении диалога глав государств: «Были сделаны определённые заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и, дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию».

«Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что предложение российского лидера последовало в ответ на «очень плохое высказывание президента Байдена», однако Владимир Путин обозначил следующую позицию: «Нет смысла играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями, и есть смысл просто поговорить друг с другом, есть смысл продолжать отношения России и США».

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«Это мировоззрение и это подход президента РФ Путина, но, конечно, я не могу ничего говорить о потенциальном подходе президента Байдена... Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом. Что касается Российской Федерации, то президент чётко заявил о своём желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира», — отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что попытки организации разговора двух лидеров «не будут продолжаться до бесконечности», и отсутствие ответа на соответствующий запрос будет восприниматься как отказ от такого общения. При этом, комментируя сообщение пресс-службы Белого дома о том, что в пятницу, 19 марта, Джо Байден будет «очень занят», Песков пояснил: «Ещё остаётся вариант с понедельником или остаётся вариант «в любое удобное время для президента Соединённых Штатов».

Напомним, 46-й президент США спровоцировал политико-дипломатический скандал, утвердительно ответив на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». В Кремле осудили подобные высказывания, а МИД вызвал в Москву для консультаций посла в Вашингтоне. В свою очередь, российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья, а позднее предложил ему продолжить дискуссию при условии, что это будет «прямой, честный разговор». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о сказанном, и добавила, что в администрации президента сообщат, если «будут раздумывать» над предложением Путина.

Позднее Байден проигнорировал вопрос журналиста, который поинтересовался у него, согласится ли он на предложение президента РФ об «открытой дискуссии», и покинул зал для брифинга в сопровождении вице-президента. Интересно, что в ходе этой же пресс-конференции американский лидер оговорился, назвав Камалу Харрис президентом США.

Байден проигнорировал вопрос журналиста

Говоря о складывающейся ситуации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сказанные Байденом слова «не к лицу государственному деятелю».

«Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ», — цитирует Эрдогана Anadolu.

В свою очередь, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт дал более расплывчатый ответ на просьбу прокомментировать ремарку хозяина Белого дома в адрес российского лидера.

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«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах — это отличает отношения правительств ФРГ и России», — заявил Зайберт РИА Новости.

При этом, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, резкое высказывание президента США не было случайным, и его стоит расценивать как подготовку к новому давлению на Россию.

«Байден своим сверхагрессивным выпадом против президента России посылает сигнал своим европейским союзникам: вот, как следует вести себя с Москвой. Это один из способов повышения градуса напряженности и сплочения западной антироссийской коалиции, расшатавшейся при Трампе, и подготовка к переходу на новый уровень политической и экономической осады России», — написал сенатор в своём Telegram-канале.