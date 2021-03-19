Эрдоган осудил высказывания Байдена о Путине

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недопустимыми высказывания американского лидера Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине.
Эрдоган осудил высказывания Байдена о Путине
  • Reuters

«Заявление Байдена в адрес Путина является недопустимым для главы государства», — приводит его слова Anadolu.

Как передаёт РИА Новости, также Эрдоган назвал роскошным ответ Путина на заявление Байдена.

«Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ», — цитирует агентство Эрдогана.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

Позже Путин также предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

При этом Байден не ответил журналистам на вопрос о возможности разговора с Путиным.

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