«Продолжить дискуссии в прямом эфире»: Путин предложил Байдену открытые переговоры

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить переговоры в прямом эфире в открытой дискуссии. МИД РФ уже приступил к подготовке переговоров. Однако в Белом доме заявляют, что Байден «очень занят» и уже общался с Путиным. Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он главу российского государства «убийцей». Эксперты отмечают, что резонансное заявление Байдена, как и другие действия текущей американской администрации, направлено на эскалацию дипломатического конфликта. По мнению политологов, Вашингтон, как и во времена холодной войны, взял «курс на раскол мира», провоцируя обострение отношений с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов поговорить лидером США Джо Байденом в пятницу или в понедельник.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — подчеркнул Путин.

Такие заявления главы российского государства стали реакцией на интервью Байдена телеканалу ABC News, в ходе которого президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Американский лидер также заявил, что Путин «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года, о которой накануне заявили в американском разведсообществе. При этом Байден не уточнил, что именно он намерен предпринять. Кроме того, глава Белого дома также утверждал, что в ходе одного из своих визитов в Москву в бытность вице-президентом (в марте 2011 года) он сказал Путину: «Не думаю, что у вас есть душа».

«Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — подчеркнул российский глава государства.

Путин выразил уверенность, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран, особо отметив, что на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете.

«Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много, перечислять не буду, и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией», — добавил президент РФ.

Он также отметил, что намерен сразу дать соответствующее поручение МИД. В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что министерство уже приступило к исполнению поручения Путина.

«Продолжить дискуссии в прямом эфире»: Путин предложил Байдену открытые переговоры

Владимир Путин также заявил, что пожелал бы Байдену здоровья в ответ на его высказывания. Кроме того, Путин подчеркнул, что люди зачастую склонны транслировать собственные качества на других и затем отталкиваться от этого при оценке их действий.

«Когда мы оцениваем других людей или даже другие государства, другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало. В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», — заявил президент.

Путин также добавил, что Россия умеет отстаивать собственные приоритеты и будет работать с США в тех областях, в которых сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает выгодными для себя.

«И им придётся с этим считаться. Несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и США», — подытожил Путин.

«Целенаправленная политика Вашингтона»

МИД РФ ранее сообщил, что отзывает посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций. В диппредставительстве в Соединённых Штатах позднее сообщили, что Антонов вылетает в Москву 20 марта. Он примет участие во встречах в Министерстве иностранных дел и других ведомствах, в ходе которых будут обсуждаться пути выправления российско-американских связей, пребывающих в кризисе.

«Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что Россия выступает за налаживание диалога двух постоянных членов Совбеза ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность.

«Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества», — напомнили дипломаты.

Мария Захарова отметила, что приглашение посла для консультаций является беспрецедентным шагом. При этом она отметила, что Москва заинтересована в нормализации двусторонних связей, пребывающих в «тяжёлом состоянии».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений, если американцы осознают связанные с этим риски», — добавила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что в истории отношений России и США ещё не было заявлений, аналогичных высказываниям Байдена.

«Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал вызов в Москву Анатолия Антонова.

«Посол приглашён в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что у Владимира Путина пока нет «конкретных планов» по заслушиванию доклада посла РФ в США.

«Посол в любом случае будет в Москве не один день. Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла», — пояснил Песков.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов

РИА Новости

© Михаил Тургиев

«Глубочайшая деградация двусторонних отношений»

Резонансное интервью Байдена, несмотря на то что оно было дано в записи, в итоге вышло в эфир «без купюр», отмечают эксперты.

«Кроме того, с Байденом были согласованы вопросы, значит, заранее была известна суть его ответов. Это совершенно нецивилизованное высказывание. Даже во время холодной войны, когда Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», лидер США не позволил себе перейти на личности», — отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

С его точки зрения, подобный демарш — «это демонстрация того, что при демократах у власти в США мира с Россией не будет».

«При этом важно понимать, что когда Байден был вице-президентом при Обаме, он откровенно сказал Владимиру Путину, что его возвращение в Кремль будет противоречить национальным интересам США. Можно считать, что уже тогда между Обамой и его вице-президентом и Владимиром Путиным были испорчены личные отношения», — напомнил эксперт.

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Политологи также отмечают, что даже после появления информации о вызове Анатолия Антонова в Москву для консультаций в Белом доме не предприняли попыток как-либо сгладить высказывания Байдена.

Напротив, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что президент США не станет сдерживаться в выражении своей позиции в отношении российских властей «ни в прямом общении, ни публично».

«И мы, тем не менее, всё равно находим способы сотрудничать в сферах, где у нас есть общий интерес — в том числе это и вопрос о продлении СНВ-III на пять лет. Это дипломатия в действии», — заявила Псаки.

Кроме того, она отметила, что Байден не сожалеет о своём высказывании в адрес Путина.

В свою очередь, главный заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Джалина Портер заявила, что они в курсе решения Москвы по вызову Антонова, но к комментариям Байдена им «нечего добавить».

«Мы по-прежнему совершенно ясно отдаём себе отчёт о тех вызовах, которые ставит Россия, и, работая с Россией для продвижения интересов США, мы также будем работать над тем, чтобы привлекать её к ответственности за её действия. Что же касается того, чтобы кого-либо отзывать с нашей стороны — у нас нет комментария на этот счёт», — сказала Портер.

Джен Псаки при этом подчеркнула, что посол США в России Джон Салливан останется в Москве.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в беседе с RT, что вызов посла, как правило, «говорит о глубочайшей деградации двусторонних отношений и предшествует их разрыву».

«Но вряд ли это вразумит США, потому что все заявления, действия американской администрации направлены на эскалацию дипломатического конфликта», — считает эксперт.

Несмотря на то что негативное отношение к России уже прочно закрепилось в политическом сознании США, новые высказывания Байдена являются беспрецедентными, подчёркивает Блохин.

«Это показатель низкой политической культуры американской элиты. Байден сам себя дискредитировал этим высказыванием, продемонстрировал, что он не представитель великой державы», — констатировал политолог.

С его точки зрения, на фоне подобных реплик странно звучат заявления из Белого дома о сотрудничестве.

«Если США уже даже не пытаются соблюдать приличия, то и взаимодействовать России с ними будет проблематично или даже невозможно. В годы холодной войны лидеры Соединённых Штатов и Советского Союза относились с уважением друг к другу, но в текущих условиях диалог вряд ли можно будет вести. В Вашингтоне постоянно говорят о политике «сдерживания», создания проблем для России по всему контуру её границ», — рассуждает Блохин.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, в свою очередь, в беседе с RT отметил, что сегодня российско-американские связи находятся в своей низшей точке и «разрушать уже нечего, отношений практически нет».

«Судя по всему, США, как и во времена холодной войны, взяли курс на раскол мира, создание периметров «сдерживания» России и Китая. В этом году они перешли в наступление, развивают линию на обострение отношений с Москвой. Можно ожидать, что администрация Байдена будет стремиться консолидировать вокруг себя западный мир с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России», — спрогнозировал Сидоров.

«Очень занят»

Стоит отметить, что предложение Владимира Путина открыто побеседовать с Джо Байденом отклика с американской стороны пока не нашло.

Так, Джен Псаки подчеркнула, что 19 марта президент США будет «очень занят» в Джорджии. По её словам, Байден уже успел пообщаться с Путиным, однако ещё есть мировые лидеры, с которыми глава Белого дома ещё не коммуницировал.

«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч», — заявила Псаки.