Путин предлагает не откладывать разговор с Байденом в долгий ящик
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«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.
Он отметил, что «прямо сейчас» даст соответствующее поручение МИД.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Байдену провести переговоры в открытом онлайн-режиме.
Также Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».