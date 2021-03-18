Путин предлагает не откладывать разговор с Байденом в долгий ящик

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RT
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что даёт поручение МИД начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник. По его словам, разговор не нужно откладывать в долгий ящик.
Путин предлагает не откладывать разговор с Байденом в долгий ящик
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

Он отметил, что «прямо сейчас» даст соответствующее поручение МИД.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Байдену провести переговоры в открытом онлайн-режиме.

Также Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

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