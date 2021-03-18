В Белом доме заявили, что американский посол останется в Москве

Посол США в России Джон Салливан останется в Москве, несмотря на то что российский посол Анатолий Антонов вылетает из Вашингтона в Россию для консультаций.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наш посол Салливан остаётся в Москве», — цитирует её ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

17 марта Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.