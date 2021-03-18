В Белом доме заявили, что американский посол останется в Москве
- Reuters
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наш посол Салливан остаётся в Москве», — цитирует её ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
17 марта Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России.
Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.