В Кремле прокомментировали вызов посла в США в Москву для консультаций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приглашение российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации.

«Посол приглашён в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о планах главы государства Владимира Путина заслушать доклад посла в США, Песков уточнил, что пока «нет таких конкретных планов».

«Посол в любом случае... будет в Москве не один день. Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла», — добавил он.

Песков также назвал плохими высказывания президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Байдена о Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».

17 марта в российском МИД сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.