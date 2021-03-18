Посол России в США вылетает 20 марта в Москву на консультации

Посол России в США Анатолий Антонов вылетает в Москву в субботу, 20 марта, на консультации. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Посол России в США Анатолий Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в российском МИД сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.