«США объявили РФ противником ещё в 2017 году»: Путин об ухудшении отношений между странами

В Женеве на вилле Ла Гранж проходит саммит с участием президентов России и Соединённых Штатов Америки. В Кремле отмечали, что повестка переговоров Владимира Путина и Джо Байдена «максимально обширная». RT ведёт текстовую трансляцию первого с 2018 года саммита глав России и США.