«США объявили РФ противником ещё в 2017 году»: Путин об ухудшении отношений между странами
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
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16 июня 2021
Президент России Владимир Путин после окончания переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом покинул виллу La Grange, сообщает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер помахал журналистам и покинул место проведения переговоров в лимузине Aurus.
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В ходе пресс-конференции Джо Байден чуть не назвал Владимира Путина Трампом.
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Кадры со встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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По словам Байдена, в разговоре с Путиным он отметил, что американская повестка не направлена против России.
«Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ», — заявил он.
Байден заметил, что его ответственностью как президента являются такие вопросы, как борьба с пандемией COVID-19, экономика, защита населения США и восстановление отношений «с нашими союзниками».
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В ходе пресс-конференции Байден отметил, что США продолжат поднимать вопросы прав человека в диалоге с Россией.
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Байден подчеркнул, что отношения между США и Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
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«Нет никакой замены диалога, который происходит лицом к лицу», — заявил на пресс-конференции Джо Байден.
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Джо Байден проводит пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным.
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В ходе общения с журналистами Путин также рассказал, что на переговорах он и Байден говорили без лишних дипломатических отклонений.
«Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и безо всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — отметил он.
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Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.
Российский лидер поблагодарил Пармелена за то, что Женева предоставила площадку для проведения российско-американского саммита.