«США объявили РФ противником ещё в 2017 году»: Путин об ухудшении отношений между странами

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RT
В Женеве на вилле Ла Гранж проходит саммит с участием президентов России и Соединённых Штатов Америки. В Кремле отмечали, что повестка переговоров Владимира Путина и Джо Байдена «максимально обширная». RT ведёт текстовую трансляцию первого с 2018 года саммита глав России и США.
«США объявили РФ противником ещё в 2017 году»: Путин об ухудшении отношений между странами
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

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  • 16 июня 2021

    Президент России Владимир Путин после окончания переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом покинул виллу La Grange, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Российский лидер помахал журналистам и покинул место проведения переговоров в лимузине Aurus.

  • В ходе пресс-конференции Джо Байден чуть не назвал Владимира Путина Трампом. 

  • Кадры со встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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  • По словам Байдена, в разговоре с Путиным он отметил, что американская повестка не направлена против России.

    «Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ», — заявил он.

    Байден заметил, что его ответственностью как президента являются такие вопросы, как борьба с пандемией COVID-19, экономика, защита населения США и восстановление отношений «с нашими союзниками».

  • В ходе пресс-конференции Байден отметил, что США продолжат поднимать вопросы прав человека в диалоге с Россией.

  • Байден подчеркнул, что отношения между США и Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

  • «Нет никакой замены диалога, который происходит лицом к лицу», — заявил на пресс-конференции Джо Байден.

  • Джо Байден проводит пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным.

  • В ходе общения с журналистами Путин также рассказал, что на переговорах он и Байден говорили без лишних дипломатических отклонений.

    «Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и безо всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — отметил он.

  • Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

    Российский лидер поблагодарил Пармелена за то, что Женева предоставила площадку для проведения российско-американского саммита.

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