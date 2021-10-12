«Закрепление идей США»: почему генсек НАТО заявил об угрозе сближения Китая и России

Сближение Китая с Россией, а также усиление Пекина угрожают Североатлантическому альянсу, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне. По его словам, альянс не может не реагировать на то, как «подъём Китая» сказывается на его безопасности. Эксперты отмечают, что Столтенберг пытается «продать» европейским странам американский курс на сдерживание экономического противника в лице КНР.

Усиление Китая и его сближение с Россией представляют угрозу для Североатлантического альянса и подтверждают необходимость для блока реагировать на вызовы, с которыми он сталкивается, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне.

«В скором времени экономика Китая станет крупнейшей в мире. Страна лидирует во многих областях передовых и подрывных технологий, значительно инвестирует в развитие ядерного потенциала, всё теснее сотрудничает с Россией — учитывая всё сказанное, НАТО никак не может игнорировать то, как подъём Китая сказывается на безопасности», — пояснил Столтенберг.

По его словам, укрепление позиций Москвы и Пекина подтверждает, что сейчас потребность в трансатлантическом единстве выше, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, поскольку ни одной стране не под силу в одиночку преодолеть те вызовы, с которыми сталкивается НАТО.

«На России лежит ответственность за агрессивные действия против своих соседей, активное наращивание военных сил от Баренцева до Средиземного моря и попытки вмешаться в наши демократические процессы. Китай активно использует свою мощь для влияния на другие страны и контроля собственного народа. При этом Китай всё ближе подбирается к нам в Африке, в Арктике и в киберпространстве, а также инвестирует в нашу критическую инфраструктуру: как в сети пятого поколения, так и в морские и воздушные порты», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО, как региональный альянс, не собирается принимать в свои ряды страны из Азии, Африки или Латинской Америки. Однако генсек организации заверил, что перед блоком стоят глобальные угрозы, одна из которых — усиление Китая.

«Разумеется, подъём Китая имеет значение для нашей безопасности. Это невозможно отрицать. Мы видим, как Китай пытается контролировать критически важную инфраструктуру, мы видим их в киберпространстве, видим в Африке, и, разумеется, (стоит упомянуть. — RT) вопрос свободы судоходства», — сказал Столтенберг.

Российско-китайская проблема

В последнее время генсек НАТО не раз утверждал, что действия России и Китая являются «вызовами» для альянса. Так, в марте 2021-го Столтенберг участвовал в мероприятии, на котором был представлен годовой отчёт о деятельности блока за 2020 год, где отметил «решительное» поведение Москвы и усиление Пекина как вызовы для НАТО.

«Эти вызовы имеют определяющее значение для НАТО и будущего альянса. И потому очень важно, чтобы НАТО и дальше адаптировалось и реагировало на всё более сложную ситуацию в сфере безопасности, обусловленную как подъёмом Китая, так и более активными действиями России», — сказал тогда Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Virginia Mayo

В июне, перед саммитом лидеров стран блока, он сообщил, что участники встречи согласуют общую позицию в отношении Китая. Столтенберг обвинил Пекин в том, что КНР не разделяет евроатлантические ценности, притесняет меньшинства и использует современные технологии для слежки за гражданами.

Генсек альянса заявил, что ни одна страна не сможет справиться с этим в одиночку, поэтому страны НАТО должны «реагировать вместе». При этом Столтенберг добавил, что альянс не намерен начинать холодную войну против КНР и готов к сотрудничеству с Китаем по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.

Пекин последовательно критиковал такую позицию альянса, характеризуя её как возвращение к мышлению времён холодной войны. Так, в феврале об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин после очередного высказывания Столтенберга о необходимости реагирования на усиление КНР.

В сентябре Пекин выразил протест в связи с раздуванием темы «китайской ядерной угрозы». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на слова Столтенберга о том, что Китай активно наращивает ядерный арсенал.

«Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы. Китай преследует оборонительную стратегию в этой сфере и поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне», — приводит ТАСС слова дипломата.

Официальный представитель МИД КНР заявил, что его страна ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой и не будет использовать такие вооружения против государств, которые не обладают собственным стратегическим оружием.

«Если НАТО действительно беспокоится о контроле вооружений, то альянс должен отказаться от мышления эпохи холодной войны и свернуть свою нынешнюю политику», — отметил Ван Вэньбинь.

В июне 2021-го специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй подчеркнул, что Китай и Россия выступают в защиту порядка, базирующегося на принципах международного права.

«Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами, выступая в качестве стержня глобальной стабильности», — заявил он.

Кризис востребованности

Опрошенные RT эксперты полагают, что Столтенберг своей антикитайской риторикой хочет продемонстрировать полезность альянса Вашингтону. Аналитики обратили внимание на то, что генсек НАТО, выступая на Парламентской ассамблее НАТО сразу после спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил: «Для Европы очевидно, что мы должны держаться вместе с Северной Америкой».

«Возможно, Нэнси Пелоси и другие представители США могут сказать вам, что на самом деле в США растёт поддержка НАТО. Наблюдается очень серьёзная поддержка со стороны обеих партий, на мой взгляд, не в последнюю очередь благодаря тому, что там понимают, что с подъёмом Китая и ростом конкуренции в мире очень хорошо иметь друзей. У Соединённых Штатов 29 друзей и союзников по НАТО, чем не может похвастаться ни одна другая крупная держава», — заявил генсек альянса.

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Это заявление Столтенберга является сигналом о продолжении следования НАТО курсом, который проводят Соединённые Штаты, подчеркнул в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Это был определённый реверанс в сторону США, чтобы показать преемственность курса. И самое главное, господин Столтенберг говорил именно то, что хотела услышать администрация Белого дома. Он чуть-чуть, может быть, лукавил, но было понятно, для чего он это произносит и на кого эти слова ориентированы. Это программная речь для того, чтобы заявить, что блок НАТО полностью зависим от США», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, Китай сейчас — наиболее «актуальный» противник для США.

«Поэтому НАТО сейчас будет переориентировать образ коллективного врага, который они создавали долгие годы. Ведь всё это время блок НАТО был ориентирован только на страшную будущую «агрессию» России. И только сейчас приходит понимание того, что Китай — очень серьёзный экономический игрок, который научился защищать себя», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов выразил мнение, что Столтенберг выполняет задание США и пытается «продать» странам НАТО «двойную угрозу» в виде сближающихся друг с другом РФ и КНР.

«В данном случае задача США — «продать» эту угрозу странам альянса и разрушить экономические связи Китая со странами Евросоюза. Для этого создаётся мифическая угроза страшного Китая наряду с Россией. Это процесс сдерживания Китая как одна из основных целей существования НАТО», — подчеркнул собеседник RT.

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«Оружие нужно закупать против какого-то врага. И если с Россией всё уже понятно, то образ Китая как врага для Европы требует закрепления не только устами американских чиновников, но и чиновников от НАТО. Вот Столтенберг и говорит, что их новый враг — это Китай и им надо укрепляться против него, чтобы в едином порыве его сдерживать», — пояснил эксперт.

По словам Асафова, о том, что этот курс «спущен» из Вашингтона, говорит прямое обращение Столтенберга к спикеру палаты представителей США.

«Это фактически констатация вассальной присяги. Это закрепление идей США, а не европейских. Страны Европы, по крайней мере часть из них, спокойно бы сотрудничали с Китаем, как ранее сотрудничали с Ираном. Но в данном случае они не могут противоречить ни американцам, ни начальникам из НАТО», — заключил эксперт.