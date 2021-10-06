«Плата за чужие геополитические амбиции»: почему в Европе назвали ошибкой ввод войск США в Афганистан

Более 40% европейцев считают, что ввод американских войск в Афганистан был ошибкой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения (IFOP). Также большинство респондентов уверены, что завершение операции снизило уровень безопасности в мире и что США должны взять на себя обязанность по размещению на своей территории афганских беженцев. Эксперты отмечают, что после бегства войск западной коалиции и прихода талибов* к власти у европейцев возникают резонные вопросы, для чего были потрачены огромные деньги и за что отдали жизни их сограждане.

Более 40% европейцев назвали ошибкой ввод американских войск в Афганистан в 2001 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения (IFOP) для радио Sputnik. Исследование проводилось с 21 по 27 сентября 2021 года среди жителей Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Участие в нём приняли более 5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Так, неодобрительно о миссии США высказались 49% опрошенных немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов. Противоположной точки зрения придерживаются 37% немцев, 39% испанцев, 34% британцев, 46% итальянцев и 40% французов. Не определились с позицией от 14 до 26% респондентов.

При этом более половины (53%) итальянцев, 47% испанцев, 43% британцев, 41% немцев и 35% французов отметили, что образ Соединённых Штатов в их глазах ухудшился из-за того, как Вашингтон вывел свой контингент из страны.

По мнению большинства респондентов, завершение операции в Афганистане снизило уровень безопасности в мире. Об этом заявили 63% немцев, 60% итальянцев, 54% испанцев, 53% итальянцев и 50% французов.

В связи с этим значительное число опрошенных подчеркнули, что именно Соединённые Штаты должны принимать афганских беженцев. Такую позицию поддержали 85% респондентов в Испании, 82% — в Италии, 75% — в Великобритании, 73% — в Германии и 63% — во Франции. При этом многие также высказались за предоставление убежища афганцам на европейской территории. В Испании такого мнения придерживаются 80% респондентов, в Италии — 73%, в Великобритании — 67%, в Германии — 58%, во Франции — 46%.

Милан

© Maurizio Maule / Fotogramma / Legion Media

Деньги на ветер

Итоги кампании в Афганистане в ближайшее время собираются подвести в Минобороны Германии. Как отмечал ранее представитель ведомства, «критически подводя баланс в целом, мы должны открыто говорить о том, что было хорошо, что было не очень хорошо и чему мы научились».

В конце августа канцлер Ангела Меркель назвала «горьким» развитие событий в Афганистане, отметив, что союзникам пришлось признаться самим себе в том, что их «усилия не были успешными».

«Это горькое, драматичное и ужасное развитие событий, особенно для людей в Афганистане», — цитировало Меркель издание Welt.

По её словам, после вывода военного контингента союзникам по западной коалиции только и оставалось, что наблюдать, как талибы захватывают одну провинцию за другой.

Помимо этого, власти страны по парламентскому запросу Свободной демократической партии (СвДП) раскрыли данные о расходах Германии на миссию в Афганистане.

«На участие бундесвера в Международных силах содействия безопасности (ISAF), операции «Несокрушимая свобода» и «Решительная поддержка», проводившиеся подразделением федерального Министерства обороны с 2001 года по 31 августа 2021 года, было потрачено в общей сложности около €12,3 млрд дополнительных оперативных расходов, связанных с миссиями», — цитирует отчёт агентство DPA.

Также приводятся данные о том, что германский МИД направил порядка €2,48 млрд на содержание персонала и материальные расходы, связанные с «различными проектами», тематика которых не уточняется. Причём в эту сумму не были включены затраты на сотрудников и операции самого внешнеполитического ведомства. Средства также выделяло Министерство экономического сотрудничества и развития Германии — около €2,46 млрд. Небольшие расходы были и со стороны Министерства продовольствия и сельского хозяйства — примерно €33 млн.

Здание Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в Берлине

Reuters

© Michael Sohn

При этом в федеральном правительстве заявили, что статистика расходов Федеральной разведывательной службы Германии (BND) во время действия миссии засекречена.

«Раскрытие соответствующей информации серьёзно затруднит выполнение задач Федеральной разведывательной службы, что, в свою очередь, может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьёзный ущерб её интересам», — следует из ответа на запрос СвДП.

Напомним, что США в короткие сроки вывели свои войска из Афганистана, где те находились почти 20 лет. Эвакуация иностранного контингента обострила противостояние правительственных сил и движения «Талибан», в результате которого верх взяли талибы. Уже к 15 августа радикалы объявили о полном контроле над страной, а затем и об окончании войны.

При этом в Вашингтоне заявили, что не считают ошибкой столь быстрый вывод своих военных из Афганистана. По словам президента США Джо Байдена, у американского руководства было только две цели: найти и наказать виновных в теракте 11 сентября 2001 года и удостовериться, что «Аль-Каида»** не сможет использовать Афганистан как площадку для последующих атак на США.

«Неевропейская кампания»

Опрошенные RT эксперты считают оправданным негативное мнение европейцев о многолетней операции в Афганистане и её инициаторах. Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, изначально вмешательство в дела исламской республики было неевропейской кампанией, однако ЕС стал частью операции из-за давления со стороны США.

«Жители стран Европы с самого начала не понимали, для чего в Афганистан направляются их военнослужащие. А ответ очень прост: власти стран хотели изобразить солидарность с США, для которых афганская операция стала актом возмездия после событий 11 сентября. Однако каких-либо значимых результатов союзникам добиться не удалось. Поэтому сейчас европейцы недоумевают, для чего были потрачены огромные деньги и ради чего они заплатили жизнями своих сограждан за американские геополитические амбиции», — пояснил собеседник RT.

Вместе с тем он подчеркнул, что мнение обычных европейцев вряд ли будет услышано и принято во внимание политическими верхушками сообщества.

«Скорее всего, жители ни на что уже повлиять не способны, поскольку европейская бюрократия окуклилась и вышла на наднациональный уровень. Не секрет, что внутри той же Германии есть скептические настроения и в отношении антироссийской агрессии Запада, и в отношении ошибок, которые совершает Европейский союз на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, сделать ничего невозможно, потому что ЕС сейчас значительную часть своего суверенитета передал Соединённым Штатам», — сказал аналитик.

Беженцы в аэропорту Кабула

AP

© Sgt. Samuel Ruiz / U.S. Marine Corps

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал, что провал действий американцев и их союзников в Афганистане обусловлен отсутствием продуманной стратегии.

«Идея была зайти в Афганистан, а через него — в Среднюю Азию и влиять на страны, примыкающие к Афганистану, например Иран. И американским стратегам виделось это очень радужным и перспективным. Но, чтобы это осуществить, надо было очень последовательно работать. Однако американцы предпочли действовать в традиционной манере — наскоком. В связи с чем сейчас пожинают те же плоды, что и когда-то в Сомали и Вьетнаме», — заявил в разговоре с RT Оленченко.

Эксперты сходятся во мнении, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана ударил по мировой безопасности. «Вместе с прозападными беженцами на территорию Европы и США обязательно проникнут носители радикальных исламистских идей, те, кто впоследствии пополнят террористические ячейки», — отметил Павел Фельдман.

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При этом он допустил, что Вашингтон может на первых порах делить с Евросоюзом бремя расселения беженцев, однако указал, что это будет сделано лишь для отвода глаз европейцев.

«США скорее сделают это ради соблюдения элементарных норм приличия, чтобы впоследствии говорить европейцам: «Мы принимаем, и вы принимайте их». Только количество беженцев, попадающих в США, ни в какое сравнение не идёт с потоком устремляющихся в ЕС. Ведь даже в силу объективных географических причин им до Европы добраться проще», — сказал эксперт.

Вместе с тем Владимир Оленченко выразил уверенность, что в этот раз европейцы не станут замалчивать проблему и будут настойчиво требовать от Соединённых Штатов содействия по мигрантам.

«ЕС пережил миграционный кризис 2015—2016 годов и прекрасно понимает, что такое беженцы, сколько они стоят, сколько вносят трудностей и так далее. Я думаю, что вряд ли американцы могут надеяться на какой-то массовый приём афганских беженцев в Европе», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.