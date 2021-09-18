«Блокировать исходящие угрозы»: как Россия и страны ШОС могут повлиять на афганское урегулирование

Главы МИД «Большой двадцатки» проведут встречу на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой обсудят подготовку саммита G20 по афганскому урегулированию. По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, его страна, председательствующая в «двадцатке», выступила за участие в переговорах агентств ООН и некоммерческих организаций, которые действуют в Афганистане. Ситуация в стране была в центре внимания и на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин подчеркнул важность использования всего потенциала ШОС для содействия началу межафганского мирного процесса, а также блокирования исходящих из страны угроз. По его словам, происходящее после «бегства» США и их союзников из Афганистана напрямую затрагивает интересы членов ШОС. Эксперты отмечают, что Россия может сыграть особую роль в урегулировании ситуации благодаря своему авторитету на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Встреча «Большой двадцатки» по ситуации в Афганистане состоится в ближайшее время. По информации источников ТАСС, переговоры могут пройти 22 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН — сейчас прорабатывается формат мероприятия, однако окончательно оно пока не согласовано.

В свою очередь, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в опубликованном накануне интервью газете La Repubblica заявил, что специальный саммит «двадцатки» пройдёт по окончании Генассамблеи ООН, которая продлится по 30 сентября. По его словам, на следующей неделе в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел G20, в ходе которой будет проведена подготовка саммита.

Ди Майо добавил, что Италия, которая в 2021 году председательствует в «двадцатке», выступила за участие во встрече агентств ООН и некоммерческих организаций, действующих в Афганистане.

Региональные проблемы обсуждались и на заседании лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло 17 сентября. В ходе этой встречи президент России Владимир Путин подчеркнул значимость скорейшего начала межафганского диалога и добавил, что новые власти необходимо подталкивать к выполнению данных ими обещаний по нормализации ситуации в стране.

«Нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать всё, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма, — сказал Путин. — Действительно, смена власти произошла практически бескровно — это, безусловно, позитивный момент. Талибы* контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех».

Президент констатировал, что поспешный вывод, «если не сказать бегство», войск США и их союзников по НАТО привело к обострению ситуации в стране и создало серьёзные риски для безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим российский лидер также предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС — Афганистан.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в основе идеи о возобновлении работы контактной группы лежит необходимость получения информации о том, «что происходит на земле в Афганистане и какие именно шаги принимает новое руководство».

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью RT Arabic также отметил важность афганского урегулирования для стабилизации ситуации в регионе: «Нас беспокоит ситуация в Афганистане. И вообще, все страны вокруг Афганистана сейчас прежде всего озабочены тем, чтобы он не погрузился в хаос. Мы все сходимся на этом. И мы также все сходимся на том, что в Афганистане должно быть инклюзивное правительство, которое обеспечит там стабильность. Поскольку на данный момент наша главная обеспокоенность заключается в том, что нестабильность в Афганистане рано или поздно повлияет на ситуацию во всех соседних странах».

РИА Новости

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Уже на совместном заседании глав государств — членов ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Путин заявил, что основные траты на восстановление Афганистана должны взять на себя США и страны Североатлантического альянса, оставившие «открытый ящик Пандоры», полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и религиозным экстремизмом.

«Исходим из того, что основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединённые Штаты, страны НАТО, которые — это очевидная вещь — несут прямую ответственность за... тяжёлые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что необходимо повлиять на Вашингтон и европейские государства в плане «поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда». В противном случае, по словам президента, есть риск, что отсутствие средств в казне страны может подтолкнуть её руководство к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием.

«Добиться, чтобы США усвоили урок»

Об ответственности США за ситуацию в Афганистане заявил и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе четырёхсторонней встречи с со своими коллегами из России, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе. По его мнению, именно действия западных союзников привели к возникновению новых проблем в стране.

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«Необходимо добиться, чтобы США действительно выполнили взятые на себя обязательства. Совместно с другими государствами с аналогичными взглядами четыре страны (Россия, Китай, Пакистан и Иран. — RT) должны добиться, чтобы США усвоили урок, взяли на себя основную ответственность за восстановление Афганистана, оказали ему экономическую, материальную и гуманитарную помощь, а также не смогли… отказаться от своих обязательств, уйти и всё бросить», — цитирует Ван И сайт МИД КНР.

Как напоминают эксперты, ранее в НАТО уже попытались переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на бывшее правительство страны. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что именно неспособность политического руководства страны устоять перед «Талибаном» и достичь мирного разрешения ситуации привела к текущему положению дел.

«Этот провал афганского руководства привёл к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал он во время пресс-конференции 17 августа.

Такую позицию не оставил без внимания министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший, что в этой ситуации «как минимум приходит на ум старая русская пословица на счёт больной головы и здоровой головы».

Между тем, в Европарламенте констатировали, что произошедшее стало коллективным провалом Запада. «Вывод американских и международных сил из Афганистана — коллективный провал западной внешней политики и стратегии безопасности. Необходимо извлечь из этого серьёзные уроки на будущее. Этот провал даёт стратегическое преимущество незападным державам и соседствующим странам, особенно Пакистану, а также Китаю и в меньшей степени России», — говорится в резолюции ЕП по итогам пленарной сессии.

Заседание Европарламента

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Вместе с тем, как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала, на Западе понимают, что без участия Москвы ситуацию в Афганистане не удастся урегулировать.

«Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу в Афганистане (это не проблема, это катастрофа на всех направлениях) — с ней ничего они не сделают», — сказала Захарова.

Напомним, на фоне стремительного вывода из страны западных воинских контингентов власть в Афганистане захватило движение «Талибан». Официальное правительство не смогло оказать сопротивления экстремистам, в результате чего боевики в течение нескольких недель завладели большинством административных центров, а 15 августа без боя вошли в Кабул.

Состав нового руководства страны талибы огласили 7 сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, главой МИД стал мулла Амир Хан Муттаки. На должность и. о. министра обороны и глав других министерств были назначены религиозные лидеры движения. После оглашения состава временного правительства Россия и США заявили, что пока не принимали решений о его признании в связи с тем, что оно вопреки обещаниям не стало инклюзивным. Об этом, в частности, также говорил Владимир Путин на встрече лидеров ШОС и ОДКБ.

«Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, — мы здесь не видим представителей других этнических групп, — но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно», — сказал президент.

По словам официального представителя катарского политического офиса «Талибана» Мохаммада Сохаила Шахина, процесс формирования постоянного правительства страны может занять значительное время — «дни или месяцы». В интервью телеканалу NHK он добавил, что талибы готовы выстраивать диалог с Вашингтоном, однако США должны восстановить доступ к афганским активам.

«Авторитетный модератор международного диалога»

Эксперты подчёркивают необходимость участия стран — членов ШОС и ОДКБ в афганском урегулировании. Так, по мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ, востоковеда Александра Вавилова, именно эти государства лучше всего понимают специфику региона в силу своего географического положения.

«С точки зрения геополитики страны ШОС — ближайшие акторы в афганской проблеме, и они будут принимать меры, чтобы ситуация в Афганистане как можно скорее стабилизировалась. Ожидаю, что с помощью ШОС эта проблема если и не будет урегулирована, то хотя бы утратит свою остроту в связи с тем, что эти государства сами заинтересованы в том, чтобы у них под боком не было новой платформы для террористов», — пояснил собеседник RT.

Он также констатировал, что западным союзникам придётся в какой-то мере участвовать в жизни Афганистана и поддерживать его восстановление финансово, однако выразил мнение, что не стоит от них ожидать разморозки средств страны в ближайшем времени.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман полагает, что именно участие России может дать наибольший эффект при налаживании ситуации в Афганистане.

«Ведь речь идёт об обеспечении стабильности на всём Ближнем Востоке и в Средней Азии, где Россия всегда была надёжным, устраивающим все стороны посредником. И она хочет сохранить этот статус. Ведь быть авторитетным модератором международного диалога и внутриполитического регулирования полезно для укрепления её авторитета на международной арене», — сказал Фельдман в разговоре с RT.

В этом плане эксперт подверг критике методы США и ЕС, которые пытаются добиться каких-то результатов от нынешнего правительства Афганистана путём экономической и политической блокады страны вместо налаживания диалога пусть и с властями, которые их не устраивают.

«Ситуация в стране довольно напряжённая, там отмечается насилие, существуют репрессии на религиозной и политической почве. Но шантажом и внешним давлением невозможно заставить «Талибан» отказаться от радикальных мер. Только переговорный процесс, на котором настаивает Россия, может привести к урегулированию ситуации», — подытожил Фельдман.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.