Захарова: Запад понимает роль России в разрешении ситуации в Афганистане

Короткая ссылка
Страны коллективного Запада понимают, что без участия России не удастся нормализовать ситуацию в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Запад понимает роль России в разрешении ситуации в Афганистане
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Они (страны Запада. — RT) понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу в Афганистане (это не проблема, это катастрофа на всех направлениях) — с ней ничего они не сделают», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.

Захарова отметила, что западные страны после выхода из Афганистана подставили под удар большое количество людей.

«И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», — добавила дипломат.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Запада смогли победить терроризм в Афганистане, но «не смогли достигнуть всех целей, которых хотели бы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить