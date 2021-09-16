Захарова: Запад понимает роль России в разрешении ситуации в Афганистане
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«Они (страны Запада. — RT) понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу в Афганистане (это не проблема, это катастрофа на всех направлениях) — с ней ничего они не сделают», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что западные страны после выхода из Афганистана подставили под удар большое количество людей.
«И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», — добавила дипломат.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Запада смогли победить терроризм в Афганистане, но «не смогли достигнуть всех целей, которых хотели бы».