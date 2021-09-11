Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о военной кампании Запада в Афганистане.

«Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы», — цитирует её ТАСС.

Также Меркель отметила, что с радикальным движением «Талибан»* будет непросто договориться по ряду вопросов, касающихся, в частности, соблюдения прав женщин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о полном провале планов НАТО в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.