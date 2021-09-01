Глава МИД Венгрии заявил о полном провале планов НАТО в Афганистане

Планы НАТО избавить Афганистан от терроризма полностью провалились, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«У нас был план, была идея, что наше присутствие изменит Афганистан таким образом, что он станет страной без терроризма, «Талибана»* и так далее. Но это полностью провалилось», — сказал он в интервью ТАСС.

Как считает генсек НАТО Йенс Столтенберг, неспособность политического руководства Афганистана добиться мирного урегулирования привела к тому, что произошло в республике, оказавшейся под контролем талибов.

31 августа президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.

30 августа Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Соединённые Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.