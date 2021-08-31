Президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.

Заявление Байдена транслирует страница Белого дома в YouTube.

«Вчера в Кабуле США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане. Это самая долгая война в американской истории», — заявил он.

По его словам, США эвакуировали более 120 тыс. человек из страны.

«Только у США были возможности сделать это. Невероятный успех этой миссии потребовал невероятных навыков, смелости и самоотверженности американских войск и дипломатов, а также профессионализма разведслужб», — сказал он.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.