Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией
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Заявление Байдена транслирует страница Белого дома в YouTube.
«Вчера в Кабуле США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане. Это самая долгая война в американской истории», — заявил он.
По его словам, США эвакуировали более 120 тыс. человек из страны.
«Только у США были возможности сделать это. Невероятный успех этой миссии потребовал невероятных навыков, смелости и самоотверженности американских войск и дипломатов, а также профессионализма разведслужб», — сказал он.
Ранее представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.