Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией

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Президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.
Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией
  • © Reuters

Заявление Байдена транслирует страница Белого дома в YouTube.

«Вчера в Кабуле США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане. Это самая долгая война в американской истории», — заявил он.

По его словам, США эвакуировали более 120 тыс. человек из страны.

«Только у США были возможности сделать это. Невероятный успех этой миссии потребовал невероятных навыков, смелости и самоотверженности американских войск и дипломатов, а также профессионализма разведслужб», — сказал он.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

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