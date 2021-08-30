Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана

Представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

Отмечается, что об этом он заявил на брифинге, который транслируется на странице Пентагона в YouTube.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев», — сказал он.

По его словам, последний самолёт покинул Афганистан.

Как отметил генерал, это «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Соединённые Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула.