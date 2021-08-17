Генсек НАТО возложил на местные власти ответственность за захват Афганистана талибами
- Reuters
«По большому счёту политический режим Афганистана не смог устоять перед «Талибаном»* и достичь мирного решения ситуации, которого отчаянно желали афганцы. Этот провал афганского руководства привёл к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», — заявил он во время пресс-конференции.
По его словам, НАТО даст оценку своего пребывания в Афганистане.
«Несмотря на наш значительный вклад и 20-летнее жертвование, коллапс оказался быстрым и внезапным», — сказал глава организации.
15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем.
Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.
Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.
Сам президент США Джо Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.