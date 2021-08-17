Генсек НАТО возложил на местные власти ответственность за захват Афганистана талибами

Неспособность политического руководства Афганистана привела к тому, что сегодня можно наблюдать в республике, оказавшейся под контролем талибов, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«По большому счёту политический режим Афганистана не смог устоять перед «Талибаном»* и достичь мирного решения ситуации, которого отчаянно желали афганцы. Этот провал афганского руководства привёл к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», — заявил он во время пресс-конференции.

По его словам, НАТО даст оценку своего пребывания в Афганистане.

«Несмотря на наш значительный вклад и 20-летнее жертвование, коллапс оказался быстрым и внезапным», — сказал глава организации.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

Сам президент США Джо Байден не жалеет о выводе войск, несмотря на захват республики талибами. По его словам, отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.