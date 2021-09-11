Лавров прокомментировал заявления НАТО о вине бывших властей Афганистана в ситуации в стране
- РИА Новости
«Я слышал заявление, сделанное генеральным секретарём НАТО господином Столтенбергом, который возложил вину за сложившуюся ситуацию на бывшее правительство и Вооружённые силы Афганистана, которые, дескать, оказались неспособными удержать ситуацию под контролем. Как минимум приходит на ум старая русская пословица на счёт больной головы и здоровой головы», — сказал российский министр, его слова приводит ТАСС.
17 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неспособность политического руководства Афганистана привела к тому, что сегодня можно наблюдать в республике.
Он добавил, что политический режим Афганистана не смог устоять перед «Талибаном» и достичь мирного решения ситуации.
Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.