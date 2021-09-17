Путин заявил, что Запад оставил в Афганистане «открытый ящик Пандоры»

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США и их союзники после завершения операции в Афганистане и вывода войск оставили там «открытый ящик Пандоры», наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент России Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин заявил, что Запад оставил в Афганистане «открытый ящик Пандоры»
  • РИА Новости

Как отметил российский лидер, входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана после того, как «оттуда поспешно ушли американцы — если не сказать сбежали — вместе со своими союзниками по НАТО».

«Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», — заявил Путин.

Он добавил, что западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов.

Также президент отметил, что Афганистан за 20 лет пребывания там западной коалиции пришёл в состояние полной экономической и социальной разрухи.

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