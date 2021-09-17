Путин: Афганистан оказался в состоянии полной разрухи

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Афганистан за 20 лет пребывания там западной коалиции пришёл в состояние полной экономической и социальной разрухи.

«Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы разжились, что талибы* получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет. В остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи», — сказал Путин.

Также Путин сравнил спешный вывод войск Соединённых Штатов и их союзников из Афганистана с бегством.

Кроме того, Путин высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС заявил, что Минск готов помочь в восстановлении инфраструктуры Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.