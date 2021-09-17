Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Афганистана
- РИА Новости
«Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок», — приводит ТАСС слова белорусского президента.
Он отметил, что вовлечение Афганистана в развитие региональной инфраструктуры «критически важно для повышения уровня сопряжённости Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства ШОС в целом».
Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.