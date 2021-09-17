Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Афганистана

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС заявил, что Минск готов помочь в восстановлении инфраструктуры Афганистана.
Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Афганистана
  • РИА Новости

«Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок», — приводит ТАСС слова белорусского президента.

Он отметил, что вовлечение Афганистана в развитие региональной инфраструктуры «критически важно для повышения уровня сопряжённости Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства ШОС в целом».

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан. 

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