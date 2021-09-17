Путин высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан
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«Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан, которая как раз и создавалась в своё время для работы с афганскими партнёрами», — заявил Путин.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.
Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.