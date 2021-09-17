Путин высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан

Российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.

«Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан, которая как раз и создавалась в своё время для работы с афганскими партнёрами», — заявил Путин.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.