Россия, Китай, Иран и Пакистан провели встречу по Афганистану

Представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что по итогам встречи было принято совместное заявление.

Ранее в Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане.