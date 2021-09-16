Россия, Китай, Иран и Пакистан провели встречу по Афганистану

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Представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.
Россия, Китай, Иран и Пакистан провели встречу по Афганистану
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что по итогам встречи было принято совместное заявление.

Ранее в Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане.

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