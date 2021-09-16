Россия, Китай, Иран и Пакистан провели встречу по Афганистану
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что по итогам встречи было принято совместное заявление.
Ранее в Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане.