В Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане

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Вывод американских и международных сил из Афганистана, за которым последовал захват страны «Талибаном»*, стал коллективным провалом Запада, говорится в резолюции Европарламента по итогам пленарной сессии.
В Европарламенте назвали коллективным провалом Запада события в Афганистане
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«Вывод американских и международных сил из Афганистана — это коллективный провал западной политики и стратегии в области внешней политики и безопасности. Необходимо извлечь из этого серьёзные уроки на будущее», — говорится в итогах сессии.

Как считают парламентарии, эта неудача может стать «стратегическим преимуществом» для других держав и соседних стран, «особенно для Пакистана, а также Китая, и в меньшей степени — для России».

За документ проголосовали 536 депутатов, против — 96.

Также большинство участников голосования отклонили поправки с призывами к независимому расследованию возможной коррупционной деятельности и военных преступлений со стороны представителей стран НАТО в Афганистане, пишет ТАСС.

Как ранее заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ситуация в Афганистане продемонстрировала зависимость Европейского союза от США, из чего необходимо сделать выводы.

Как считает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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