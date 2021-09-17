Токаев предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.
Токаев предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану
  • РИА Новости

«Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану», — приводит ТАСС слова Токаева.

Накануне Токаев, выступая на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), высказался о ситуации в Афганистане.

По его словам, «обстановка в Афганистане развивается в сторону серьёзной дестабилизации, чреватой гражданской войной».

Также в Казахстане сообщили об отсутствии планов по возобновлению авиасообщения с Кабулом.

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