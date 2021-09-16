Президент Казахстана высказался о ситуации в Афганистане
- Reuters
Его заявление опубликовано на сайте президента Казахстана.
«По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьёзной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство», — заявил Токаев.
По его словам, «его состав и его намерения получили разные оценки в мире».
«Образование новой талибской (представителей движения «Талибан»*) администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни», — добавил президент Казахстана.
Также президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, высказал позицию страны по ситуации в Афганистане.