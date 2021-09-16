Президент Казахстана высказался о ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в четверг на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), высказался о ситуации в Афганистане.

Его заявление опубликовано на сайте президента Казахстана.

«По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьёзной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство», — заявил Токаев.

По его словам, «его состав и его намерения получили разные оценки в мире».

«Образование новой талибской (представителей движения «Талибан»*) администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни», — добавил президент Казахстана.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, высказал позицию страны по ситуации в Афганистане.