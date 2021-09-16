Президент Киргизии высказался о ситуации в Афганистане
- ©president.kg
Об этом сообщается на сайте киргизского лидера.
Отмечается, что «президент выразил серьёзную озабоченность текущей ситуацией в Афганистане, которая может негативно повлиять на безопасность государств — членов ОДКБ».
«Он отметил, что формирование в регионе теократического государства, безусловно, негативно повлияет на текущую ситуацию в странах — членах организации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе президента рассказали, что «Жапаров подчеркнул приверженность киргизской стороны к поддержке дружественных отношений с Афганистаном и невмешательству в его внутренние дела».
«При этом глава государства отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам для скорейшей стабилизации ситуации в стране», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, прокомментировал ситуацию в Афганистане.