Президент Киргизии высказался о ситуации в Афганистане

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 16 сентября, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, высказал позицию страны по ситуации в Афганистане.

Об этом сообщается на сайте киргизского лидера.

Отмечается, что «президент выразил серьёзную озабоченность текущей ситуацией в Афганистане, которая может негативно повлиять на безопасность государств — членов ОДКБ».

«Он отметил, что формирование в регионе теократического государства, безусловно, негативно повлияет на текущую ситуацию в странах — членах организации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента рассказали, что «Жапаров подчеркнул приверженность киргизской стороны к поддержке дружественных отношений с Афганистаном и невмешательству в его внутренние дела».

«При этом глава государства отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам для скорейшей стабилизации ситуации в стране», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, прокомментировал ситуацию в Афганистане.