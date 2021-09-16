Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов («Талибан»*. — RT) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — заявил Путин.

Он отметил, что «все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств — членов ОДКБ».

Ранее таджикский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой российского Минобороны Сергеем Шойгу и замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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