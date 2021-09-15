Президент Таджикистана обсудил с Лавровым и Шойгу ситуацию на границе с Афганистаном

Таджикский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой российского Минобороны Сергеем Шойгу и замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана.

Об этом информирует пресс-служба президента Таджикистана.

Отмечается, что были обсуждены все актуальные аспекты сотрудничества, включая военную и военно-техническую сферу.

В сообщении говорится, что «предметом особого внимания сторон стала текущая военно-политическая ситуация в Афганистане».

«При этом состоялся обмен мнениями по ситуации на таджикско-афганской границе, и было сочтено необходимым продолжить контакты на различных уровнях для предотвращения угроз и опасностей, а также для укрепления охраны границ», — заявили в пресс-службе.

Ранее в МИД Таджикистана заявили, что пока не планируют привлекать силы ОДКБ для охраны границы с Афганистаном.