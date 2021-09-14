Таджикистан пока не планирует привлекать силы ОДКБ для охраны границы с Афганистаном

Таджикистан пока не планирует вовлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечение охраны границы с Афганистаном. Об этом заявили в таджикском Министерстве иностранных дел.

«Вовлекать силы стран — членов ОДКБ в охрану либо в обеспечение безопасности приграничья с Афганистаном пока не планируется», — заявил ТАСС начальник управления стран СНГ МИД Таджикистана, и. о. национального координатора по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович ранее не исключил, что в случае обострения обстановки в регионе может быть принято решение о «размещении воинских контингентов» ОДКБ в Таджикистане для охраны таджикско-афганской границы.

Также Россия передала военным Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.