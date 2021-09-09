В Совбезе Белоруссии не исключают размещения военных ОДКБ в Таджикистане

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В случае обострения ситуации вокруг Афганистана военный контингент стран ОДКБ может быть размещён в Таджикистане для охраны границы республики, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
В Совбезе Белоруссии не исключают размещения военных ОДКБ в Таджикистане
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств — членов организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ», — утверждает Вольфович.

Он считает необходимым предпринять дополнительные усилия по укреплению дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС и с прочими иностранными партнёрами.

Ранее сообщалось, что 9 сентября президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят на встрече ряд вопросов, в числе которых ситуация в Афганистане.

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