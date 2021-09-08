Песков рассказал о повестке предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко затронут на предстоящих переговорах ряд вопросов, но акцент в ходе встречи будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация в Афганистане — это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что основной темой переговоров станут двусторонние российско-белорусские отношения.

Пресс-секретарь также добавил, что на встрече лидеров двух государств не планируется подписание каких-либо документов.

Ранее Лукашенко заявил, что 9 сентября в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет затронут ряд тем, в том числе ситуация в Афганистане.