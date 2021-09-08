Лукашенко назвал темы предстоящих переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 9 сентября в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным будет затронут ряд тем, в том числе ситуация в Афганистане.

«Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны также обсудят влияние афганского фактора на Центральную Азию и Россию.

Лукашенко подчеркнул, что «белорусы в стороне от этого не остались и не останутся».

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции.

Также Семашко сообщил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске.