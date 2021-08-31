Посол: президенты Белоруссии и России подпишут 9 сентября все дорожные карты

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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве.
Посол: президенты Белоруссии и России подпишут 9 сентября все дорожные карты
  • РИА Новости

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмём, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — приводит ТАСС его слова.

Накануне стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 сентября в российской столице.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.

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