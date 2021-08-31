Посол: Россия и Белоруссия 10 сентября подпишут программу общей интеграции

Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске, сообщил белорусский посол в России Владимир Семашко.

«10 сентября состоится заседание союзного правительства Белоруссии и России в Минске, которое будут вести премьер-министры двух стран. Там ожидается подписание программы общей интеграции», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.

Семашко напомнил, что 8 декабря 1999 года было подписано два документа — о создании Союзного государства и программа реализации этого договора.

«Так вот, договор никто не трогает, остаётся всё в силе, как есть. А программа требует актуализации, потому что много всего появилось: вы под санкциями, мы под санкциями, рецессия была, сейчас и коронавирус появился. Поэтому три года мы к этому шли, подходили к этому в два приёма. Сегодня констатируется, что из 28 карт 27 карт полностью согласованы, одна остаётся для обсуждения, может быть, этот вопрос тоже будет снят 9 сентября», — добавил он.

9 сентября в Москве встретятся президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский посол, ожидается, что главы государств подпишут все дорожные карты интеграции.