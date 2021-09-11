Россия передала армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин

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Министерство обороны России передало военным Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.
Россия передала армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин
  • © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 

«Министерство обороны Российской Федерации передало Вооружённым силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее в Совбезе Белоруссии допустили возможность размещения военных ОДКБ в Таджикистане.

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