Россия передала армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин

Министерство обороны России передало военным Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Министерство обороны Российской Федерации передало Вооружённым силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее в Совбезе Белоруссии допустили возможность размещения военных ОДКБ в Таджикистане.