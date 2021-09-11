Россия передала армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин
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Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Министерство обороны Российской Федерации передало Вооружённым силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее в Совбезе Белоруссии допустили возможность размещения военных ОДКБ в Таджикистане.