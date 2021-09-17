Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана

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Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сравнил спешный вывод войск Соединённых Штатов и их союзников из Афганистана с бегством.
Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана
  • РИА Новости

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учётом тех серьёзных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — приводит ТАСС его слова.

Накануне Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также прокомментировал ситуацию в Афганистане.

14 сентября Путин провёл переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

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