Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сравнил спешный вывод войск Соединённых Штатов и их союзников из Афганистана с бегством.

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учётом тех серьёзных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — приводит ТАСС его слова.

Накануне Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также прокомментировал ситуацию в Афганистане.

14 сентября Путин провёл переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Афганистане.