Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в мировых структурах

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Президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах. Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы «зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».
Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в мировых структурах
  • РИА Новости

«Думаю, имеет смысл провести работу и с Соединёнными Штатами, другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал глава государства, выступая на совместной встрече лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Путина, Афганистан пришёл в состояние полной экономической и социальной разрухи.

В августе газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США заблокировала государственные резервы Афганистана в американских банках, чтобы не допустить доступ «Талибана»* к миллиардам долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что возможность получения новым афганским правительством средств международных финансовых организаций будет зависеть от действий талибов.

16 сентября в Международном валютном фонде заявили, что организация приостановила взаимодействие с Афганистаном до урегулирования вопроса с признанием новых властей республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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