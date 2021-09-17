Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в мировых структурах
- РИА Новости
«Думаю, имеет смысл провести работу и с Соединёнными Штатами, другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал глава государства, выступая на совместной встрече лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.
По словам Путина, Афганистан пришёл в состояние полной экономической и социальной разрухи.
В августе газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США заблокировала государственные резервы Афганистана в американских банках, чтобы не допустить доступ «Талибана»* к миллиардам долларов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что возможность получения новым афганским правительством средств международных финансовых организаций будет зависеть от действий талибов.
16 сентября в Международном валютном фонде заявили, что организация приостановила взаимодействие с Афганистаном до урегулирования вопроса с признанием новых властей республики.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.